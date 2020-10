Cavani: os valores do contrato, o número na camisola e a maldição após CR7

Avançado uruguaio vai vestir a camisola 7 dos red devils.

O Manchester United colocou fim a uma das "novelas" do mercado de transferências ao oficializar a chegada de Edinson Cavani. Um dia após o "enxovalho" sofrido em casa frente ao Tottenham de José Mourinho (6-1) para a liga inglesa, os red devils não tiveram outra solução senão a de investir forte no derradeiro dia do mercado.

Além de Alex Telles para a lateral-esquerda, o clube de Old Trafford conseguiu reforçar o ataque ao convencer o internacional uruguaio com um contrato válido por um ano e outro de opção. Para isso, ofereceu-lhe um salário mensal na casa dos 230 mil euros/semanais, ficando apenas atrás de De Gea (413 mil euros/semana), Pogba (290) e Martial (275) na lista dos mais bem pagos dos red devils.

Livre após o fim do contrato com o PSG, Cavani chegou a estar em negociações com o Benfica, mas as suas exigências demasiado elevadas abortaram a eventual mudança. Como O JOGO noticiou, pediu um salário anual limpo de 10 M€ a serem pagos em três anos e não nos seis inicialmente acordados.

Cavani, confirmou o clube, fica com a mítica "camisola 7", envergada por figuras como Best, Bryan Robson, Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo, o último a ter sucesso com esse número que, desde a sua saída, tem sido uma espécie de maldição para quem o usa. O último foi Alexis Sánchez, agora no Inter.

"É uma honra estar aqui. O United é um dos maiores clubes do mundo", afirmou Cavani que, para o técnico Solskjaer, acrescentará "poder e liderança" ao plantel que conta com Bruno Fernandes.