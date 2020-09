Cavani ofereceu-se ao Barcelona, garantem em Espanha

Edinson Cavani, avançado uruguaio que está livre no mercado

Diário Sport adianta que as duas partes estiveram em contacto na última semana.

Livre no mercado, Edinson Cavani mantém-se como um dos nomes mais apetecíveis na presente janela de transferências e, de acordo com a informação veiculada em Espanha, o avançado uruguaio ter-se-á oferecido ao Barcelona.

Com Luis Suárez fora das contas do clube "blaugrana" - deve rumar à Juventus -, o Barça procura um ponta de lança que possa reforçar o sector ofensivo. Segundo o diário Sport, foi Cavani quem se chegou à frente e sugeriu um contrato de duas temporadas, de forma a colmatar a saída do compatriota de Camp Nou.

O Barcelona, por sua vez, terá rejeitado a aproximação, alegando que o ex-PSG não é uma prioridade... por agora.

De recordar que Cavani esteve muito perto de assinar pelo Benfica, mas as elevadas exigências salariais do jogador conduziram à quebra das negociações. A Juventus e o Atlético de Madrid foram outros clubes já colocados na órbita do goleador de 33 anos.