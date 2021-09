"Cavani não está contente. Ver agora como o seu papel caiu no United e perder a 7..."

Edinson Cavani, avançado do Manchester United

Acreditam que o avançado uruguaio não deve estar muito feliz, depois da chegada de Cristiano Ronaldo.

Em entrevista concedida à Betfair, Dimitar Berbatov, antigo avançado do Manchester United, comentou a situação de Edinson Cavani, depois da chegada de Cristiano Ronaldo à equipa. O uruguaio perdeu espaço com o regresso do português e, segundo o búlgaro, não deverá estar muito contente, depois de uma primeira temporada de bom nível ao serviço dos "red devils".

"Cavani não está contente. Teve uma grande primeira temporada no [Manchester] United e ver agora como o seu papel caiu e perder a 7... Espero que Ole [Gunnar Solskjaer] tenha tido uma conversa honesta com Cavani sobre os seus planos para a equipa", começou por afirmar.

"Como jogador, nesta situação, percebes que o trabalho do treinador é escolher a melhor equipa, mas queres sempre jogar e sentes-te infeliz quando o fazes e te deixam fora", concluiu o antigo avançado do emblema inglês.