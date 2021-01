Minuto 21 do Fulham-Manchester United: numa altura em que estava em desvantagem, a equipa forasteira chegou ao empate por intermédio de Edinson Cavani. Bruno Fernandes assumiu papel decisivo no lance, ao cruzar tenso e com força para uma intervenção incompleta do guarda-redes do Fulham. O uruguaio estava no sítio certo para faturar. Veja o vídeo.