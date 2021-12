Cavani, Marcelo, Diego Costa: os rumores que envolvem o Palmeiras de Abel Ferreira

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Em busca de reforços, o Palmeiras tem alvo de inúmeras especulações no futebol brasileiro.

Atual bicampeão da Taça Libertadores, o Palmeiras é um dos clubes de maior poder financeiro do Brasil. Com a equipa a fazer o planeamento para 2022, muitos são os jogadores que têm sido relacionados à equipa do treinador português Abel Ferreira.

Entre os nomes, estão o avançado uruguaio Cavani, do Manchester United, o lateral brasileiro Marcelo, próximo de deixar o Real Madrid, e os avançados Diego Costa, do Atlético Mineiro, e Elkeson, de saída do futebol chinês.

Entretanto, de acordo com o Globoesporte, nomes de jogadores "consagrados" constantemente veiculados nas redes sociais, têm poucas hipóteses de se enquadrar no perfil desejado por Abel Ferreira. O Palmeiras também não estaria disposto a fazer altos investimentos em atletas que estejam já na fase final da carreira.

Apesar disso, é facto que o clube está no mercado. Abel Ferreira tem condicionada a sua permanência na equipa pela chegada de bons reforços. Ele espera um guarda-redes, um defesa canhoto, um extremo e um ponta de lança.