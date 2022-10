Cavani: "Fui para terapia depois da reviravolta do Barcelona contra o PSG"

Ponta-de-lança uruguaio revela que teve problemas de ansiedade e para dormir

Numa entrevista ao portal de notícias Relevo, o ponta-de-lança do Valência Edinson Cavani admitiu que recorreu a terapia após a histórica reviravolta do Barcelona contra o PSG, para a Liga dos Campeões. A equipa parisiense, onde jogava Cavani, venceu a primeira mão por 4-0, mas no Camp Nou o Barcelona virou a eliminatória para 6-5, vencendo por 6-1.

"A primeira vez que eu procurei fazer terapia foi depois da reviravolta do Barcelona contra o PSG. Afetou-me bastante e há coisas que te sobrecarregam. Em cinco minutos mudou tudo o que estávamos a fazer. É um golpe tão grande que tu não podes controlar e que, mesmo sendo apenas futebol, mexe com as pessoas... sintomas de ansiedade, suor frio, sentia tonturas quando adormecia, já tinha medo de dormir...", revelou Cavani.

"Eu pensava: 'eu tenho um problema de cabeça?' Fui ao médico do PSG, que eu amo, e ele disse-me: 'o que está a acontecer contigo está a acontecer com muitas pessoas em diferentes áreas'. Percebi que eu não era um super-herói", acrescentou o uruguaio.

Com 35 anos, o reforço do Valência vai ser adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial.