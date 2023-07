Cavani falta ao treino do Valência sem justificação

Cavani não esteve presente no treino deste sábado e negoceia saída.

Depois de não ter viajado com o plantel do Valência para um estágio na Eslováquia e na Suíça, Edinson Cavani faltou à sessão de trabalho deste sábado, segundo a imprensa espanhola. A "Cadena COPE" avança que o internacional uruguaio não deu qualquer justificação aos responsáveis do conjunto "che" e estará a negociar a saída. Cavani já tinha falhado um treino de quinta-feira, devido a uma gastroenterite.

Cavani, que aufere um dos salários mais elevados do plantel, tem mais um ano de contrato com o Valência e quer deixar o clube espanhol. O Boca Juniors está muito interessado na contratação do avançado.