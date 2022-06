Cavani está livre, tem uma preferência e três clubes são mencionados

Avançado uruguaio já se despediu do Manchester United.

Depois de se despedir do Manchester United, uma vez que não renovou contrato, Edinson Cavani procura um novo desafio na carreira e parece ter uma preferência: o futebol espanhol. Numa informação saída do programa "El Chiringuito", o internacional uruguaio pretende assinar um último contrato no futebol europeu e existem já conversas nesse sentido.

O irmão e representante do jogador de 35 anos já terá falado com Atlético, Villarreal e Sevilha.

Cavani, também devido a motivos físicos, protagonizou uma época cinzenta no United, com apenas dois golos marcados em 20 jogos. Representou ainda PSG, Nápoles, Palermo e Danubio, este último do Uruguai.