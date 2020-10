Cavani disposto a baixar pretensões económicas para rumar ao Atlético

Avançado uruguaio será agora o principal interessado em assinar pelos colchoneros.

O mercado transferências promete trazer ainda muitas movimentações e o Atlético de Madrid poderá ser mesmo um dos emblemas mais ativos.

Entre a chegada de Torreira, que já está em Madrid, e as possíveis saídas de Herrera ou Hermoso, a possibilidade de os colchoneros contarem com Edinson Cavani continua viva e desta feita será mesmo o avançado o mais interessado em vestir a camisola do emblema espanhol.

De acordo com o jornal As, o craque uruguaio estará mesmo disposto a baixar as suas pretensões económicas - de recordar que cobrava 10 milhões de euros no PSG antes de terminar o seu contrato -, demasiado altas durante os primeiros contactos entre clube e jogador, para que possa assinar o mais rapidamente possível.

No entanto, ainda segundo o diário desportivo espanhol, agora é o Atlético que mais dúvidas tem em contratar o avançado, uma vez que a principal condição para começar a negociar é a saída de Diego Costa, que não parece ser tarefa fácil.

Com tudo isto, aparece o Manchester United como alternativa viável para Cavani. Em Itália avançam que o clube inglês terá iniciado contactos e fará uma oferta formal nas próximas horas.