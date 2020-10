Cavani como Ronaldo já impressiona Manchester: "É um deus grego"

Avançado uruguaio foi anunciado como reforço do United no último dia de mercado.

Esteve a um passo do Benfica, mas acabaria por rumar ao Manchester United: o futuro de Edinson Cavani foi uma das grandes novelas do último defeso e só ficou resolvida no dia de fecho de mercado em Inglaterra, quando os "red devils" anunciaram a sua contratação.

Agora, a cumprir quarentena por ter chegado há poucos dias ao Reino Unido, o uruguaio vai dando conta de um trabalho físico árduo em casa e já deixou os adeptos com água na boca. Aos 33 anos, o ex-PSG é dono de uma compleição física invejável e há mesmo quem o compare a... Cristiano Ronaldo.

"É um profissional de topo. No Nápoles, a maioria dos jogadores acabavam de treinar e iam para o campo de golfe. Ele corria sozinho e era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. É um bocado como Cristiano, muito preocupado com o corpo, um profissional dedicado e até algo egoísta em campo. Quer bater todos os penáltis e finalizar os contra-ataques. Um matador puro", contou uma fonte ligada ao Nápoles ao porta "The Athletic", que quis conhecer melhor Cavani, o novo camisola 7 do United. E os elogios vão mais além:

"Não tem gordura, é só músculo, tudo puro, um deus grego. A percentagem de gordura no corpo dele é de loucos. Está em forma, é intenso e é espetacular no jogo aéreo. E corre como um louco", atirou outra fonte próxima do jogador.

Uma boa forma de elevar as expectativas em redor de Edinson.