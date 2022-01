"Catar'2022? Não quero saber, para mim nem é um verdadeiro Mundial"

Eric Cantona deixa muitas críticas à competição que irá realizar-se no final deste ano no Catar, considerando que "é tudo à volta de dinheiro".

Antigo internacional francês e lenda do Manchester United, Eric Cantona mostra-se muito crítico em relação ao Mundial'2022, que irá disputar-se no Catar, dizendo mesmo que não irá ver os jogos.

Em entrevista ao "Sportsmail", o antigo avançado considera até que a competição "nem é um verdadeiro Mundial".

"Para ser sincero, não quero saber do próximo Campeonato do Mundo, para mim nem é um verdadeiro Mundial. Nas últimas décadas tivemos muitos eventos, como Jogos Olímpicos ou Campeonatos do Mundo, em países que estão a crescer, como a Rússia ou a China. O Catar não é um país de futebol", começou por dizer.

"Não sou contra a ideia de atribuir um Campeonato do Mundo a um país onde seja possível desenvolver e promover o futebol, como África do Sul ou Estados Unidos na década de 90. O futebol já é o desporto feminino mais popular nos Estados Unidos, têm muitos emigrantes da América do Sul e um grande potencial de crescimento. No Catar não há esse potencial. Não há nada, é só dinheiro. É tudo à volta de dinheiro e a forma como trataram as pessoas que construíram os estádios foi horrível. Milhares de pessoas morreram e vamos celebrar este Mundial?", questionou, antes de concluir:

"Pessoalmente, não vou ver os jogos. Percebo que o futebol é um negócio, mas pensei que era o único sítio onde toda a gente podia ter uma oportunidade."