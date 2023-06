Catar inverte a acusação de racismo e diz que o seu jogador foi a vítima

Federação do Catar defende o seu jogador

Após a acusação de racismo feita por um jogador da Nova Zelândia (Michael Boxall, de origem de Samoa) contra um do Catar (Yusuf Abdurisag Yusuf), no amigável disputado na segunda-feira que foi por isso interrompido ao intervalo, a federação do Catar emitiu um comunicado, invertendo a situação e alegando que o seu atleta é que foi a vítima.

"Com referência ao jogo que juntou a seleção do Catar e a seleção da Nova Zelândia, ocorrido no dia 19 de junho de 2023, a Associação de Futebol do Catar comunicou-se com o jogador Yusuf Abdurisag Yusuf para esclarecer a verdade do ocorrido durante a partida e refutar as alegações divulgadas pelos media, já que ele, por sua vez, confirmou a troca de palavras com o adversário, pouco antes do final do primeiro tempo. No entanto, nenhuma linguagem racista ou discriminatória foi usada ou dirigida a qualquer jogador da Nova Zelândia. Pelo contrário, o jogador Youssef destacou que foi, de facto, alvo de ofensas racistas durante a partida. Como tal, a Associação de Futebol do Catar leva essas alegações a sério e se posiciona contra o racismo em todas as suas formas, pois nunca deve ser subestimado, é um problema sério que ainda existe dentro do jogo. A esse respeito, a Associação de Futebol do Catar pede à comunidade internacional do futebol que faça mais esforços para combater o racismo e a discriminação dentro e fora do campo", lê-se no comunicado.

Veja a versão reduzida do comunicado que a federação do Catar, seleção orientada por Carlos Queiroz, publicou nas redes sociais em inglês: