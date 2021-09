Catar exige vacinação a jogadores presentes no Mundial'2022

Cataris justificam a imposição com o facto de o país ser um dos com maior densidade populacional, pelo que pretende reduzir probabilidade de surto de covid-19

País organizador do próximo Campeonato do Mundo, em 2022, o Catar exige que todos os jogadores convocados pelas 32 seleções participantes tenham sido completamente vacinados, segundo refere, esta segunda-feira, o 'The Athletic'.

O governo catari, detalha o site britânico, explica que esta imposição deve-se ao facto de o país, com 164 habitantes por quilómetro quadrado, ser um dos com maior densidade populacional, pelo que pretende reduzir a probabilidade de surto de infeções de covid-19.

Porém, o desejo do Catar não será de fácil concretização visto que alguns jogadores, por exemplo o médio internacional suíço Granit Xhaka (Arsenal), rejeitaram, entretanto, ser inoculados contra o vírus, em circulação no mundo desde 2020.

A exigência não se dirige apenas aos futebolistas. O Catar havia já anunciado que os próprios adeptos que queiram assistir, ao vivo, ao Campeonato do Mundo de 2022 deverão estar protegidos por duas doses de vacina contra a covid-19.

Atualmente, os serviços de saúde cataris administraram cerca de 4,6 milhões de vacinas a 82% da população, que se quantifica em mais de três milhões de pessoas.