Catalães dizem que Messi pediu ao pai para contactar presidente do Barcelona

De acordo com a Catalunya Ràdio, o extremo do PSG pediu a Jorge Messi que ligasse a Joan Laporta para discutir um eventual regresso ao Barcelona no próximo verão, a custo zero.

Numa altura em que continua sem acordo para renovar contrato com o PSG, Lionel Messi poderá tornar-se num jogador livre no final da temporada e, de acordo com a Rádio Catalunya, o astro argentino pediu ao pai, que o representa, para ligar a Joan Laporta, presidente do Barcelona, com vista a um regresso ao clube.

A mesma fonte assegura que o extremo, que celebra 36 anos em junho, tem estado em contacto com Xavi, treinador blaugrana e seu antigo colega de equipa, sendo que todo o corpo técnico do catalão já terá concordado com o retorno de "La Pulga", que deixou Camp Nou no verão de 2021, após mais de 20 anos.

Messi também tem sido associado pela imprensa internacional a uma mudança para os Estados Unidos, ao passo que a renovação de contrato também está longe de ser um cenário descartado em Paris.

Na presente temporada, o extremo leva 18 golos e 17 assistências em 32 partidas disputadas pelo PSG.