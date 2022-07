Castigo pioneiro para quatro ultras do Barcelona: não podem estar a um quilómetro do clube

Os adeptos castigados atacaram fãs do Eintracht Frankfurt antes de um jogo na Liga Europa

A polícia catalã, mais conhecida como Mossos d'Esquadra, informou este sábado que quatro ultras do Barcelona foram castigados com um pena pioneira, depois de terem agredido adeptos do Eintracht Frankfurt no dia 14 de abril, data que ambas as equipas se defrontaram em Camp Nou, na Liga Europa.

O jogo, que terminou com uma vitória alemã por 2-3 e carimbou a passagem do Eintracht às meias-finais da competição, que haveriam de conquistar, foi antecedida de confrontos entre as massas adeptas dos dois clubes.

Esses quatro ultras blaugrana estão proibidos de se aproximarem a uma distância inferior a mil metros - um quilómetro - das instalações do Barcelona, sendo que um quinto adepto recebeu um castigo mais leve: ordem de restrição.

Os castigos a estes cinco ultras surgem depois de terem agredido adeptos alemães com objetos contundentes e ilegais, sendo que uma das vítimas acabou mesmo por sofrer ferimentos graves.

É de referir que a polícia catalã alertou, no final da época transata, que a violência em redor do Camp Nou tem aumentado, por via de um comunicado. "Foi detetado um aumento de acões violentas protagonizadas por parte de grupos radicais contra seguidores de outras massas adeptas e contra a própria polícia".

"Em algumas ocasiões, localizaram-se armas proibidas e objetos perigosos escondidos nas imediações do Camp Nou, em momentos prévios ao início das partidas", revelaram as autoridades.