Castigo da Federação não assusta Di María: "A Juventus já caiu ao chão e voltou..."

Extremo argentino marcou no empate da Juventus contra a Atalanta (3-3), que se seguiu à dedução de 15 pontos atribuída ao emblema de Turim pela Federação Italiana de Futebol.

A Juventus empatou no domingo 3-3 na receção à Atalanta, num jogo da 19.ª jornada da Serie A que se seguiu à dedução de 15 pontos atribuída pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) ao emblema de Turim, por irregularidades na transferência de jogadores. O clube anunciou que vai recorrer da decisão.

Ángel Di María, extremo da Vecchia Signora, foi uma das figuras do encontro, marcando o golo inaugural da equipa, de grande penalidade, aos 25 minutos.

Após a partida, o campeão mundial, que chegou à Vecchia Signora no verão do ano passado, após sete temporadas no PSG, admitiu que escolheu uma altura complicada para ingressar no clube.

"Cheguei na pior altura à Juventus, mas estou feliz aqui. O importante é sermos fortes enquanto clube, continuarmos a trabalhar e estarmos unidos", declarou aos microfones da DAZN.

Di María rejeitou que a situação possa levar à sua saída num futuro próximo, acrescentando que, apesar do castigo, a Juventus ainda poderá aspirar à qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões - clube caiu do terceiro para nono lugar, estando a 14 pontos dos lugares que conferem esse acesso.

"A minha prioridade é sempre a minha família e ela está feliz na Juventus. Estou no maior clube de Itália e um dos maiores da Europa. Champions? Nada é impossível. A Juventus já caiu ao chão e voltou a ganhar porque tem uma mentalidade vencedora. Temos de trabalhar e perseguir o quarto lugar", rematou.

No âmbito do castigo anunciado pela FIGC, foram ainda decretadas as suspensões dos dirigentes Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene (24 meses), Fabio Paratici (30 meses), Federico Cherubini (16 meses) e Pavel Nedved (oito meses).