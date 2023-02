Castigo ao Manchester City não será para agora: quanto pode durar o processo

Etihad Stadium, casa do Manchester City

Processo deverá durar pelo menos dois anos e poderá chegar até aos quatro, de acordo com o jornal The Times. Assim que a Comissão avance com a decisão, clube e Premier League podem recorrer

Acusado de mais de 100 irregularidades, o Manchester City não deverá saber a curto prazo o castigo que o espera. Quem o garante é a imprensa inglesa, que dá um mínimo de dois anos até ao processo estar concluído.

De acordo com o jornal The Times, que ouviu vários especialistas britânicos na área da justiça desportiva, o processo não deverá ficar decidido antes de 2025 e poderá chegar até 2027, quatro anos após o comunicado da Liga Inglesa, lançado no início deste mês de fevereiro.

A Premier League acusou o Manchester City de diversas irregularidades financeiras, em sequência de uma investigação que estará em curso há quatro anos, informou a Liga inglesa em longo comunicado. Em causa estão problemas com contratos de jogadores e treinadores e incumprimento do fair-play financeiro desde 2008, ano de compra do clube.

A investigação seguirá agora para uma comissão própria, independente da Premier League. Tanto a Premier como Manchester City podem recorrer da decisão original.

Entre os castigos possíveis, estão os mais simpáticos, como perda de pontos, ou mais graves, como a expulsão e consequente descida de divisão do clube que venceu quatro dos últimos cinco campeonatos.