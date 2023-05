"Castigo a Messi? Decisão mais política do que desportiva"

Christophe Dugarry, antigo internacional francês, defende que a decisão devia partir do treinador e não do presidente

O castigo do PSG a Lionel Messi continua a dar que falar. Os parisienses suspenderam o argentino por duas semanas depois de uma viagem não autorizada e Christophe Dugarry, antigo internacional francês, comentou a decisão.

"A sanção imposta pelo PSG a Lionel Messi vai na direção certa, mas o que me surpreende é que esta decisão vem de Nasser Al-Khelaïfi. Para mim, cabe ao treinador tomar esta decisão, que é mais política do que desportiva", explicou o antigo jogador de Marselha e Bordéus.

O jogador viajou sem autorização do clube, na qualidade de embaixador de turismo do país árabe, e falhou o treino de segunda-feira do PSG, que terá sido agendado por Christophe Galtier à última hora, quando Messi já tinha tudo programado para ir à Arábia Saudita.