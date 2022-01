Já está livre da covid-19, mas recorda: "Perdi seis quilos, tinha dores em todo o lado"

Antigo internacional italiano e ex-jogador de clubes como Roma, Real Madrid e Milan recordou os sintomas que enfrentou.

Antonio Cassano, 39 anos, antigo internacional italiano e ex-jogador de clubes como Roma, Real Madrid e Milan, esteve infetado com covid-19 e, em conversa com Christian Vieri, no Twitch, falou sobre os sintomas que enfrentou.

"Tive febre e tremores durante dois dias. Como não sabia o que fazer, fui ao hospital. Fiz todos os testes e numa TAC descobrimos o princípio de uma pneumonia. Agora estou negativo", começou por dizer, antes de recordar o "pesadelo" que agora está ultrapassado.

"No hospital trataram-me e em dois dias estava em casa. Esta manhã saí de casa, finalmente, após 20 dias. Perdi seis quilos, nos primeiros dias tinha dores em todo o lado. Contagiámo-nos os quatro cá em casa, mas agora estamos bem. A vida continua, mas com atenção", afirmou, concluindo de seguida:

"Quero agradecer a toda gente que tratou de mim desde o primeiro momento e fizeram um trabalho excecional. Mas não só comigo, com toda a gente. Temos de nos vacinar. Já tomei as duas doses e assim que puder tomo a terceira."