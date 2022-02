Cassano conheceu Messi: "Deus existe"

Internacional italiano assistiu, em Paris, ao encontro entre o PSG e o Saint-Étienne

Antonio Cassano, antigo internacional italiano, teve a oportunidade de lidar com alguns dos melhores jogadores de sempre, mas, até este sábado, ainda não tinha conhecido Messi. O encontro aconteceu mesmo e o ex-avançado não deixou de se render ao astro argentino.

"Deus existe", afirmou, enquanto abraçava um jogador que já teve oportunidade de elogiar (e muito) publicamente.

No encontro contra o Saint-Étienne, que o PSG venceu por 3-1, para além do golo de Danilo Pereira, Messi também esteve em destaque, com duas assistências, uma no final da primeira parte e outra no início da segunda.