Caso Zouma: West Ham anuncia doações a instituições de cuidados animais

Central do West Ham foi filmado pelo irmão a maltratar o próprio gato de estimação, originando ondas de críticas nas redes sociais

Na sequência do incidente protagonizado por Kurt Zouma em fevereiro, o West Ham anunciou esta sexta-feira que doou a quantia descontada no ordenado do central a várias instituições solidárias de cuidados animais.

"O West Ham está contente por confirmar que efetuou doações financeiras a um número de instituições solidárias de cuidados animais, após a multa aplicada a Kurt Zouma. Um total de nove organizações que suportam o cuidado e bem-estar de animais, tanto no Reino Unido como internacionalmente, foram identificadas para receberem pagamentos significativos enviados com o propósito de apoiar o trabalho fantástico que fazem", pode ler-se no comunicado publicado pelos hammers.

Kurt Zouma e o irmão Yoan enfrentam acusações de maus-tratos animais pela RSPCA, principal organização britânica de luta contra a crueldade animal.

Enquanto o irmão atravessou uma suspensão no Dagenham and Redbridge, clube onde atua no equivalente à quinta divisão inglesa, Kurt Zouma manteve-se como uma opção regular no West Ham, com David Moyes a ter dito, na altura em que o vídeo do jogador se tornou viral, que lhe iria conceder uma "segunda oportunidade".