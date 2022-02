Caso Zouma: Deschamps critica gesto "inadmissível, intolerável e de uma crueldade sem nome"

A concorrência já é forte, mas a chamada de Zouma à seleção francesa ficou ainda mais em risco depois de Deschamps critica o gesto do jogador e admitir que poderá castigá-lo na próxima convocatória.

Didier Deschamps, selecionador de França, deixou no ar a forte possibilidade de não convocar Kourt Zouma para os próximos compromissos dos gauleses. O treinador diz que o que aconteceu com o defesa-central é "inadmissível, intolerável, e de uma crueldade sem nome".

Depois de ser divulgado um vídeo em que aparecia a maltratar um gato, o jogador do West Ham já foi castigado pelo clube (corte no salário), viu serem-lhe retirados os gatos por parte de uma associação de animais e perdeu também o patrocínio de uma famosa marca desportiva.

"Fiquei muito surpreendido com o Zouma. O que aconteceu é algo inadmissível, intolerável, de uma crueldade sem nome. As imagens são chocantes e insuportáveis. Não sou juiz, estou aqui para fazer seleções com critérios diferentes. Mas já aconteceu comigo não convocar os jogadores durante algum tempo quando eles cometem erros, e isso não vai mudar na próxima convocatória", referiu Deschamps, em declarações ao canal de televisão France 3.

Zouma tem 11 internacionalizações pelos franceses.