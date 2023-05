Caso Vinícius reacende bate-boca: "O tempo coloca os palhaços no seu lugar"

Após o extremo brasileiro do Real Madrid ter sido novamente alvo de insultos racistas num jogo da LaLiga, desta vez no Mestalla, Juan Cala, jogador do Cádiz que foi acusado em 2021 de racismo por parte de Mouctar Diakhaby, do Valência, reacendeu a polémica com um bate-boca nas redes sociais.

A justiça espanhola anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação aos insultos racistas de que foi alvo o brasileiro Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, durante o jogo de domingo com o Valência, da 35.ª jornada da Liga espanhola.

O episódio provocou discussões em vários seios da LaLiga, com Juan Cala, médio do Cádiz e que foi acusado de racismo em 2021 por parte de Mouctar Diakhaby, do Valência, a visar diretamente o médio francês e o capitão che, Gabriel Paulista, nas redes sociais, questionando porque não defenderam o extremo brasileiro.

"Hoje Paulista e o amigo não saíram do banco magoados, pois não? Hoje não há comunicados, vídeos nem culpa por parte dos adeptos exemplares, pois não? O tempo e só o tempo coloca os palhaços no seu lugar", escreveu no Twitter, levando uma resposta pronta de Diakhaby: "Continuas a falar porque te protegeram muito bem, por isso cala-te um bocado".

Cala não se deixou ficar, voltando à carga com a promessa de que, se visse um colega de equipa a ser alvo de insultos racistas nas bancadas, iria defendê-lo a todo o custo.

"Não, não me vou calar, porque tenho os mesmos direitos que tu, os mesmos, nem mais nem menos. Apenas digo que ontem houve um incidente de racismo no vosso estádio e nem tu, nem o teu colega empurraram a equipa a favor de Vinícius. E sim, se o meu colega Momo, Choco, Theo ou Awer forem insultados por alguém na bancada, garanto que sou eu, não a polícia, a retirar o ignorante do estádio. Como dizem, na vida toda a gente acaba no seu lugar. E tu, com os teus feitos, já estás mais que retratado", rematou.

De resto, Diakhaby também recorreu às redes sociais para demonstrar apoio a Vini Jr, já depois de o próprio Valência ter anunciado medidas contra os adeptos que proferiram insultos racistas na direção do internacional canarinho, de 22 anos.

"Sim, claro que apoio @vinijr contra os insultos racistas que recebeu de alguns adeptos. Espero que o meu clube faça o necessário para sancionar fortemente quem cometeu estes atos. Não dizer nada é ser cumplíce", frisou.

Recorde-se que Cala sempre rejeitou a acusação de Diakhaby, que motivou na altura um processo disciplinar por parte da Federação espanhola (RFEF) ao médio espanhol, ainda que o alegado insulto racista nunca tenha sido confirmado.