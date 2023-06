Caso Vinícius Jr: "Estão a acusar o meu cliente de crime de ódio por coçar as axilas"

Os três adeptos do Valência acusados de abusarem racialmente de Vinícius Júnior apresentaram-se em tribunal, com o advogado de um deles a garantir não existir um problema de racismo, dizendo que o seu cliente apenas "coçou as axilas" na direção do extremo brasileiro do Real Madrid.

Depois de três adeptos do Valência terem sido acusados de racismo contra Vinícius Júnior, na visita do Real Madrid ao Mestalla, em 21 de maio, o julgamento do caso arrancou na segunda-feira, com o trio a prestar depoimentos em tribunal.

As reações a esta primeira fase de processo não demoraram a tardar, com o advogado de um dos adeptos acusados, Manuel Izquierdo, a defender que o seu cliente não adotou um comportamento racista contra o extremo brasileiro da equipa merengue, mas que apenas "coçou as axilas" à sua frente.

"Estão a acusar o meu cliente de um crime de ódio por coçar as axilas. Estou indignado com o Valência porque estragaram a vida de um rapaz de 18 anos. O meu cliente tem uma doença degenerativa e vai para o estádio desfrutar. A situação é muito grave, porque proibíram-no de entrar [no Mestalla] o resto da vida", afirmou, em declarações à Valencia Capital Radio.

Izquierdo garantiu mesmo que não existe qualquer problema de racismo contra o jogador, apesar das várias denúncias desse caráter que motivou por parte da Liga espanhola ao longo da presente época: "Vinícius tem um problema de educação e atitudes arrogantes, não é um problema de racismo".

No dia 27 de junho, espera-se a presença por videoconferência de Vinícius Jr. no tribunal, com vista à prestação de depoimentos na qualidade de vítima. De resto, a LaLiga, que faz parte de uma acusação privada, apresentou judicialmente vários vídeos da chegada do Real Madrid ao estádio do Valência, nos quais é possível ouvir cânticos racistas contra o extremo, de 22 anos.