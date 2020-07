Caso positivo de covid-19 abala o Flamengo antes de mais uma final

Clube treinado por Jorge Jesus não revela identidade do futebolista em causa, já substituído na convocatória para a final da Taça Rio, a partir da 1h30 frente ao Fluminense.

O Flamengo informou esta quarta-feira que um dos seus jogadores testou positivo para a covid-19 nos exames moleculares, realizados antes da final da Taça Rio, jogo com início à 1h30 em Portugal continental.

O emblema rubronegro emitiu um comunicado dando conta da situação e, sem identificar o futebolista, informou: "Foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na convocatória".

Este é o primeiro caso positivo no Fla em muitas semanas e o clube carioca sublinhou ainda que "todos os 40 jogadores e membros da comissão técnica pré-relacionados para o clássico, estão aptos e vão para o jogo".

Jorge Jesus vai procurar na próxima madrugada erguer de uma só vez dois troféus. Em caso de triunfo na partida contra o rival Fluminense - jogo que irá para penáltis se terminar empatado -, o Mengão levantará não apenas a Taça Rio, mas também o título de campeão Estadual. Isto porque o Flamengo já havia ganho a primeira volta do Carioca, a Taça Guanabara. Se for o Flu a vencer a final, haverá uma finalíssima a duas mãos para apurar o campeão do Rio de Janeiro.

O treinador, que completa 66 anos no dia 24, pode orientar pela última vez o Flamengo. Isto porque o Benfica procura assegurar a sua contratação o quanto antes, embora com efeitos apenas a partir da próxima temporada, dado que Nélson Veríssimo, antigo adjunto de Bruno Lage, já foi confirmado como técnico interino pelas águias até final da presente época. Jesus, recorde-se, assinou o primeiro contrato com o Fla a 1 de junho de 2019 e renovou o vínculo recentemente. Em pouco mais de um ano venceu o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa sul-america e a Taça Guanabara.