Caso Overmars: "Algumas mulheres estavam confusas, não sabiam o que responder"

Antigo internacional holandês afastado do Ajax após denúncias de assédio sexual

O caso a envolver Marc Overmars continua a dar que falar nos Países Baixos e não só. O antigo internacional foi afastado do cargo de diretor do Ajax após denúncias de assédio sexual e, à medida que os dias passam, mais pormenores são conhecidos.

"O seu tratamento para com as mulheres tem sido sussurrado em vários departamentos do clube durante anos. A sua alcunha era 'primo excitado'. Três mulheres dizem que ele se impôs a elas. Algumas estavam confusas com o seu comportamento, não sabiam o que responder aos elogios sobre a sua aparência ou às propostas para uma bebida", referiram à imprensa neerlandesa algumas das mulheres que trabalharam no clube.

As mulheres envolvidas no escândalo lamentaram ainda uma certa traição cultural negativa do Ajax. "O sexismo está na cultura do clube", afirmaram.