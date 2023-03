Caso Negreira: Barcelona apresenta queixa no tribunal contra cinco jornalistas

Emblema catalão considera que os jornalistas em questão causaram dano à sua imagem na forma como trataram as informações que têm vindo a ser conhecidas sobre os pagamentos realizados a José Negreira, antigo dirigente de arbitragem.

O caso Negreira continua a dar que falar. Após o Barcelona, vários ex-dirigentes e José Enríquez Negreira terem sido indiciados por corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos, num caso de pagamentos avultados ao antigo dirigente de arbitragem, o clube decidiu adotar uma estratégia defensiva.

De acordo com o jornal catalão Sport, o Barcelona já apresentou cinco queixas em tribunal contra jornalistas que publicaram artigos relacionados com o escândalo, entendendo que tentaram prejudicar a imagem do clube na forma como trataram a informação.

Esta prática não deverá ficar por aqui, com a mesma fonte a assegurar que o emblema catalão vai apresentar mais quatro queixas na quinta-feira, com outras cinco no horizonte.

De resto, o Barcelona deverá criar um email específico para que membros do clube enviem informações que possam merecer um processo judicial.

Recorde-se que Joan Laporta, presidente do clube, após se ter conhecido os contornos iniciais do caso Negreira, avisou publicamente que "aqueles que tentarem manchar a história e imagem do Barcelona" receberiam uma "resposta contundente".