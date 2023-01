Caso Mendy: sem unanimidade, juiz aceita decisão por maioria

Antigo jogador do Manchester City é acusado de violação e agressão sexual

O júri do "caso Mendy" não chegou a uma decisão unânime e recebeu a indicação do juiz do processo, que está a ser julgado desde agosto, que aceitará uma decisão por maioria, dando 12 dias para que tal aconteça.

Mendy, antigo jogador do Manchester City, enfrenta sete acusações de violação, uma de tentativa de violação e uma de agressão sexual.

O júri é composto por sete homens e quatro mulheres. O 12.º jurado foi dispensado por questões de saúde.