Caso Mbappé gera confusão e Marquinhos até já foi avisado

Clube defende que o plantel deve estar em silêncio perante o tema que vai marcando o PSG, o futebol francês e o mercado de uma forma geral

O caso de Kylian Mbappé continua a marcar a atualidade do PSG. Enquanto o craque francês ficou em casa, o resto do plantel seguiu para a digressão de pré-temporada. Os jogadores têm sido questionados sobre o assunto e, nesta altura, reina a confusão.

Marquinhos colocou-se ao lado do jogador. O central brasileiro chegou mesmo a dizer que esperava que "Mbappé pudesse fazer parte do grupo". As declarações não caíram bem junto da direção, segundo o RMC Sport.

O resto do plantel está dividido entre os que apoiam Mbappé e os que defendem a posição do clube. Danilo e Vitinha, em declarações aos jornalistas, já evitaram o tema e a intenção da direção é que assim continue, até que a novela em torno de uma das figuras do clube chegue ao fim.