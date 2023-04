Caso Juventus: dedução de 15 pontos na Série A poderá ser abolida

O Collegio di Garanzia dello Sport (órgão italiano para a justiça no desporto) reuniu-se a fim de discutir o recurso apresentado pela Juventus.

O caso da dedução de 15 pontos à Juventus sofreu uma reviravolta. Esta quarta-feira, o Collegio di Garanzia dello Sport (órgão italiano para a justiça no desporto) reuniu-se de forma a avaliar o caso e o resultado final sorriu à Vecchia Signora.

Durante a reunião, o testemunho de Ugo Taucer, procurador geral do desporto do CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano), afirmou que a punição do clube de Turim por alegadas irregularidades financeiras "tem falta de clareza" e que a situação deverá ser "avaliada num novo julgamento".

"Na penalização dos pontos à equipa, existe uma deficiência, sendo que esta deve ser avaliada por um novo julgamento do tribunal federal", vincou.

Perante este cenário, a equipa orientada por Massimiliano Allegri poderá obter uma devolução dos pontos. O caso, a ser levado para um novo julgamento, entra num período interino, o que permitiria à equipa bianconera catapultar na classificação da liga italiana, subindo para os primeiros quatro lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões.

O testemunho de Taucer alterou o rumo aos acontecimentos, tendo a Juventus agora oportunidade de relançar uma época, à priori, perdida.