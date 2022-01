Caso Gueye: Marselha fica impedido de fazer aquisições até 2023

Clube gaulês sofre consequências por adquirir Gueye quando o jogador do Senegal tinha pré-acordo com o Watford. Clube inglês apresentou queixa na cúpula do futebol mundial

Autor da contratação de Pape Gueye em 2020/21, processo esse atualmente sob investigação pela FIFA, o Marselha ficou impedido de contratar novos jogadores nos próximos dois mercados de transferências, ou seja, até ao fim de janeiro de 2023.

Esta sanção aplicada pelo organismo liderado por Gianni Infantino, deverá ser alvo de recurso feito pelo emblema da Ligue 1 junto da Câmara de Resolução de Litígios da FIFA. Ademais, o clube foi multado em mais de dois milhões de euros dado o imbróglio.

Em causa, está a contratação do médio senegalês Pape Gueye, suspenso de todas as competições da FIFA desde 14 de janeiro - o atleta estava ao serviço dos Senegal no Campeonato Africano das Nações (CAN), após queixa apresentada pelo Watford.

"O Gueye teve um problema externo à seleção, com o Marselha. Houve problemas na transferência do Watford para o Marselha [em 2020] e a FIFA suspendeu-o. Enquanto não for apresentado um recurso, ele não poderá jogar connosco, disse o selecionador senegalês, em declarações citadas pela agência France-Presse (AFP).

Gueye, de 22 anos, após terminar contrato com o Le Havre em junho 2020, assinou, dois meses antes, em abril desse ano, um pré-acordo com o Watford, vínculo que teria início a 1 de julho de 2020, sendo até anunciado pelo clube da Premier League.

Não obstante esse compromisso, o médio voltou com a palavra atrás, alegando que tinha sido "mal aconselhado" nas negociações com os "hornets" e, posteriormente, vinculou-se ao Marselha até 2024, o que se traduz em eventual infração.