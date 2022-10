Caso Griezmann prestes a acabar: Atlético vai pagar 20 milhões ao Barcelona

O avançado deverá assinar em definitivo pelos colchoneros, com o Barcelona a encaixar 20 milhões de euros.

A polémica em torno da utilização de Antoine Griezmann está prestes a terminar. Depois de o Barcelona ter ameaçado recorrer à via judicial devido ao avançado francês, que atravessa o segundo ano de empréstimo no Atlético de Madrid, ter sido utilizado durante menos de 30 minutos na grande maioria dos jogos que realizou esta época, ambas as partes estão à beira de celebrar um acordo que irá pôr fim à desavença.

É de referir que o empréstimo de Griezmann inclui uma opção de compra que se tornaria obrigatória caso o jogador fizesse mais de 45 minutos em pelo menos 50% dos jogos em que participasse em 2022/23.

Ora, de acordo com o jornal Marca, essa cláusula, que o Barcelona acredita que o Atlético não está disposto a a acionar, vai deixar de ser um problema porque os dois emblemas estão prestes a celebrar um acordo de 20 milhões de euros para a transferência definitiva de Griezmann, que estará prestes a assinar um contrato válido até 2026, com esta temporada já incluída.

Desta forma, o Atlético de Madrid vai passar a estar livre para utilizar o avançado sem restrições e o Barcelona garante que irá receber uma verba, ainda que menor do que a inicialmente pensada, por um jogador que não entra nas contas de Xavi.