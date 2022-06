Caso Greenwood: avançado continua sob fiança e à espera de um veredicto

A Polícia de Manchester informou que o avançado do Manchester United compareceu a uma audiência nesta quinta-feira

Acusado pela ex-companheira de agressão, violação e ameaças de morte, Mason Greenwood, avançado do Manchester United, compareceu na quinta-feira numa audiência judicial, na qual foi determinado que irá manter-se sob fiança até que um veredicto final seja determinado no caso.

A Polícia de Manchester emitiu este sábado uma atualização sobre o caso do jogador de 20 anos, detido em 30 janeiro após a namorada na altura, Harriet Robson, ter denunciado lesões que alega terem sido causadas pelo internacional inglês.

"Após uma audiência na quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, um homem de 20 anos detido por conta de suspeitas de violação, agressão e ameaças de morte ocorridas no dia 30 de janeiro de 2022 mantém-se sob fiança", informaram as autoridades, em declarações citadas pelo tabloide The Sun.

"Uma vez que o resultado das revisões da fiança não afetam o progresso das investigações, a Polícia de Manchester não vai providenciar mais atualizações em relação a este caso até que o suspeito seja acusado ou libertado sem que mais nenhuma ação tenha lugar", é acrescentado.