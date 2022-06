Caso encerrado pela FIFA: Equador confirmado no Mundial'2022

Byron Castillo com a camisola do Equador

A FIFA havia iniciado um processo disciplinar à Federação do Equador após a homóloga do Chile ter feito uma queixa acerca da eventual inscrição e utilização irregular de Byron Castillo.

O Comité Disciplina da FIFA anunciou esta nesta sexta-feira o ponto final o processo instaurado contra a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) sobre a utilização do lateral-direito Byron Castillo na qualificação sul-americana do Mundial'2022. Conclusão: o Equador está confirmado no campeonato que decorrerá em novembro e dezembro, no Catar.

"Depois de analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados, o Comité Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o processo instaurado contra a FEF", pode ler-se no comunicado.

A federação chilena considerava que o lateral-direito da seleção do Equador era colombiano, o que tornaria ilegal a sua utilização nos jogos de apuramento para o Mundial. A queixa surgiu após um mês do fim da qualificação sul-americana.

O Equador terminou a fase sul-americana de qualificação para o Mundial, a realizar-se no Catar, no quarto lugar, último de qualificação direta para a prova. No torneio começará por medir forças no Grupo A, face ao anfitrião Catar (Ásia), Senegal (África) e Países Baixos (Europa).