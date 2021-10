Caso de paternidade pode levar Eto'o a ter de cumprir pena de prisão

Antigo jogador envolvido num caso fora dos relvados

O caso não é novo, mas as consequências, desta vez, precisamente pelo constante adiamento de uma resolução, podem ser mais graves para Samuel Eto'o, o visado. Um problema de paternidade pode conduzir o camaronês a uma pena de prisão.

Erika Do Rosario Neves é a jovem que diz ser filha do antigo jogador do Barcelona e do Inter, que desobedece à justiça há mais de dois anos. Nesse período, foi solicitado ao camaronês que realizasse um teste de ADN e que efetuasse um pagamento de uma pensão mensal no valor de 1500 euros.

De acordo com o "El Español", o antigo internacional camaronês arrisca mesmo uma pena de prisão caso as dívidas não sejam pagas. Para além disso, o advogado da jovem confirmou que, assim que o antigo jogador não realize o teste de ADN, será apresentada uma queixa por violação de deveres familiares.