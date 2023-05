Caso das apostas ilegais: ex-Famalicão recebia para aliciar outros jogadores

Denner Barbosa, à direita, com a camisola do Famalicão

Denner Barbosa, que passou por Portugal em 2017/18, foi apanhado no caso das apostas ilegais no Brasil

O caso de manipulação de resultados e apostas ilegais no Brasil viu ser involucrado mais um jogador com passagem por Portugal: Denner Barbosa, lateral-esquerdo que atuou no Famalicão em 2017/18.

Em diálogos obtidos pelo Ministério Público de Goiás no âmbito da Operação Penalidade Máxima, Denner Barbosa revela ao líder do esquema que está a ser investigado (Bruno López) que recebia dinheiro de outro apostador para aliciar colegas de profissão a manipularem jogos.

Atualmente Denner Barbosa atua no Operário de Várzea Grande, no Brasil. Na altura dos factos, recebia uma mensalidade fixa de quase 950 euros (cinco mil reais) de um apostador, com ou sem apostas nesse mês.

As conversas revelam que Denner Barbosa acabou por negociar também, em vários jogos, o número de cantos, penáltis e resultado ao intervalo. No caso dos penáltis, os jogadores aliciados e que cometeram ditos penáltis, Nikolas (Novo Hamburgo) e Jarro Pedroso (São Luiz), confessaram os crimes ao MP e fizeram acordo, tornando-se testemunhas no caso. Tratando-se de apostas múltiplas, uma aposta de cerca de 90 euros renderia, nesse caso, quase 8 500 euros.