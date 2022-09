Caso Byron Castillo: Chile e Peru pedem ao TAD desqualificação do Equador

Decisão do TAD prevista para dia 10 de novembro. Numa luta contra o tempo, dada a proximidade do Mundial do Catar, as seleções prejudicadas insistem nos tribunais para alimentar a esperança de participação

A FIFA decidiu há semanas não dar seguimento às queixas de Chile e Peru para castigar o Equador pela alegada utilização irregular de Byron Castillo na fase de qualificação, mantendo tudo como estava, e agora os dois queixosos recorreram ao Tribunal Arbitral do Desporto para tentar impedir a seleção equatoriana de participar no Mundial do Catar. Uma decisão deverá ser conhecida no dia 10 de novembro, a dias do início da competição (20 de novembro).

A esperança numa decisão favorável vai diminuindo com o passar do tempo, pois é uma corrida contra o tempo, mas Chile e Peru sentem-se prejudicados e querem fazer valer as suas alegações e provas de que Byron Castillo nasceu na Colômbia e foi naturalizado de forma irregular, pelo que não poderia representar o Equador.

Chile e Peru apresentaram recursos à decisão da FIFA por separado. O Chile pediu a desqualificação do Equador por utilização irregular de Byron Castillo em oito partidas, o que daria, com recontagem pontual, a qualificação ao Chile. Já o Peru, apresentou apelo para a desqualificação do Equador e para que seja reintegrado no seu lugar como o melhor finalista, sem alteração pontual derivada dos oito jogos em que participou Byron Castillo.

Recorde-se que o Peru terminou a fase de qualificação em quinto lugar e perdeu o acesso ao Mundial no play-off, contra a Austrália. O Chile, por sua vez, terminou em sétimo, mas beneficiaria pontualmente se alterassem pontuações devido à utilização alegadamente irregular de Byron Castillo.