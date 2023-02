"Caso Barcelona? Há muitas coisas no futebol e na vida que estão podres"

Quique Setíen, treinador do Villarreal, reagiu com desagrado à polémica instalada após uma investigação do fisco espanhol ter revelado que o Barcelona pagou quase sete milhões de euros a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol, entre 2001 e 2018.

Quique Setién, treinador do Villarreal, reagiu esta sexta-feira com desagrado à polémica relacionada com os pagamentos que o Barcelona realizou entre 2001 e 2018 a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente Comité Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Uma investigação por parte do fisco espanhol revelou que o emblema catalão pagou quase sete milhões de euros ao antigo dirigente de arbitragem, com o clube a garantir posteriormente, por via de comunicado, que foram resultado de ter solicitado relatórios sobre jogadores, complementados com aspetos de arbitragem.

"Mantemo-nos à margem destas coisas. Há muitas coisas no futebol e na vida que estão podres e, com o passar dos anos, dás conta que tens muito pouca capacidade para mudá-las. Infelizmente, neste desporto sempre houve muita gente que nunca deu um chuto numa bola e lhe tirou benefícios acima das suas possibilidades. E todos sabemos que onde há dinheiro, há muita gente interesseira e muita poluição", afirmou, em conferência de imprensa.

Até ao momento, só o ex-árbitro está a ser alvo da justiça espanhola, por suspeitas de fraude fiscal. Quanto ao Barcelona, em termos desportivos, o clube não poderá ser sancionado pela RFEF, uma vez que a Nova Lei do Desporto espanhol prevê que "infrações muito graves prescrevem após três anos".

Leia também Portugueses Treinador do PSG defende reforços: "Vitinha já esteve num nível muito alto..." Treinador do PSG abordou as críticas internas de que Luís Campos tem sido alvo em relação aos reforços contratados no mercado de verão, entre os quais o internacional português, que deixou o FC Porto a troco de 40 milhões de euros e tem atravessado um momento negativo no clube.