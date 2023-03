Caso assuma o comando do Real Madrid, Pochettino tem uma exigência

A imprensa espanhola tem avançado a possibilidade de o técnico argentino assumir o lugar de Carlo Ancelotti caso o italiano aceite tornar-se no próximo selecionador brasileiro.

Mauricio Pochettino anda afastado dos bancos desde que deixou o comando técnico do PSG no final da época passada e, nas últimas semanas, a imprensa espanhola tem avançado a possibilidade de o técnico argentino suceder a Carlo Ancelotti caso o italiano se torne no próximo selecionador do Brasil.

Com essa incerteza a manter-se até ao final da temporada, o portal "Defensa Central" garante que, caso Pochettino acabe mesmo como treinador do Real Madrid no verão, uma exigência que tem é a contratação do seu filho Sebastiano, de 28 anos, que exerce funções de preparador físico.

O objetivo do técnico será que o filho colabore e aprenda com Antonio Pintus, renomeado preparador físico do Real Madrid.

Pochettino também tem sido associado a um regresso ao Tottenham após o fim da época.