Casillas repensa candidatura à presidência da federação espanhola, avança o As

Antigo guarda-redes do FC Porto vai reunir-se com Irene Lozano, secretária de Estado do Desporto espanhol.

Iker Casillas estará a repensar a candidatura à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), adianta o jornal As.

O antigo guarda-redes do FC Porto vai reunir-se na segunda-feira com Irene Lozano, secretária de Estado do Desporto espanhol, para, escreve o diário do país vizinho, expressar o profundo desagrado com a antecipação da data de eleições, aprovado após pedido do outro candidato à liderança da RFEF, o atual presidente Luis Rubiales.

Os representantes de Casillas solicitaram a referida reunião através de um documento enviado ao Conselho Superior dos Desportos de Espanha. O As cita fontes próximas do jogador que dão conta do "profundo desagrado" de Iker em relação à antecipação do ato eleitoral deste ano, por considerar que este o prejudica.

Recorde-se que Casillas oficializou a candidatura à presidência da RFEF em fevereiro último.