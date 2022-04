Casillas rendido a Benzema e com humor à mistura: "É o presidente dos EUA"

Benzema maravilhou o mundo do futebol com um hat-trick na Liga dos Campeões frente ao Chelsea. Casillas desfez-se em elogios ao francês.

A grande exibição de Karim Benzema, coroada com três golos na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, está a correr o mundo. Nas redes sociais, o hat-trick do avançado do Real Madrid na vitória por 3-1 em casa do Chelsea é um dos temas do momento e Iker Casillas, que se cruzou com o francês nos merengues, mostrou-se maravilhado com o que fez Benzema.

"Benzema é o homem-aranha. É o wolverine. É o porteiro do edifício. É o teu melhor amigo. É a tua avó. É o presidente do EUA. É o monitor com quem saltas de paraquedas. É o teu anjo da guarda. Benzema é Deus!", escreveu o antigo guarda-redes do FC Porto, no Twitter.