Casillas recorda conquista: "Lembro-me do verão de 1998 no bar da minha aldeia..."

A 11 de julho de 2010, a Espanha sagrava-se campeã mundial após bater a Holanda na final por 1-0. Casillas recorda esse dia histórico para os espanhóis com uma mensagem nas redes sociais.

Iker Casillas recordou nas redes sociais a conquista do Mundial'2010 que faz, neste sábado, precisamente dez anos. O guarda-redes foi um dos obreiros do título da Espanha, que derrotou a Holanda na final por 1-0, com um golo de Iniesta.

O ex-Real Madrid e FC Porto lembrou a adolescência e os tempos em que via as grandes competições de futebol e sonhava poder um dia disputá-las. A final do Mundial'1998 ficou na memória do guardião.

"Tenho a certeza que muitos de vós têm memória desse dia. Todos se lembram se naqueles momentos antes da final do Mundial na África do Sul estavam com a família, com amigos ou mesmo sozinhos por causa dos nervos que tinham enquanto desfrutavam do jogo mais importante da história do futebol espanhol", começa por dizer.

"Naquela altura apercebes-te que estás a relizar um dos sonhos que tens enquanto jogador de futebol. Lembro-me do verão de 1998 no bar da praça da minha aldeia a assistir à final do Mundial entre França e Brasil. (...) Os anos passam, as oportunidades aparecem e começas a jogar como profissional e, de repente, há outro rapaz a assistir a uma outra final no bar da aldeia. Mas agora não sou eu a estar lá. Passados 12 anos daquela França campeã, sou eu que estou em Joanesburgo", continua.

"E é a esse dia que quero voltar. Ao momento em que todos vocês se recordam de onde estavam naquela final. A sofrer, a apoiar, felizes quando o árbitrp apita e somos campeões do mundo. A todos vocês, obrigado pelo que foi viver aquilo. A todos os meus companheiros e pessoas que tornaram aqueles quase 50 dias mais fáceis, o meu obrigado infinito", finalizou Casillas.