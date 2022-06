Casillas para o antigo companheiro: "Quantas vezes te gritei: 'Marcelo, baixa!'"

Dupla atuou junta entre 2007 e 2015 no Real Madrid. Lateral brasileiro despediu-se esta segunda-feira, no Santiago Bernabéu.

Companheiros de equipa entre 2007 e 2015, Iker Casillas e Marcelo partilharam, em centenas de jogos, a linha mais recuada do Real Madrid. No dia da despedida do brasileiro, o antigo guardião não quis passar sem deixar uma mensagem.

"Chegaste sendo uma criança. Quantas vezes te gritei: "Marceloooo, baixa! Obrigado por tanto, lenda. Um grande abraço ao meu amigo e tudo de bom para o futuro", escreveu a lenda das balizas merengues, nas suas redes sociais.

Marcelo despediu-se hoje do Real Madrid, depois de 546 jogos e 38 golos com a camisola dos blancos. É o jogador da história dos merengues com mais títulos conquistados: 25, no caso, onde se destacam seis campeonatos e cinco Ligas dos Campeões.