Casillas e o enfarte: "Pensei que a dificuldade em respirar era por causa da alergia à relva"

Declarações de Iker Casillas, antigo guarda-redes do Real Madrid e FC Porto, em declarações ao canal de Youtube da IDOVEN, startup que procura detetar problemas cardiológicos com base em inteligência artificial.

É embaixador da IDOVEN e recebeu uma medalha de ouro da Associação Europeia de Ritmo Cardíaco (EHRA): "Estou muito honrado por representar um pouco daquilo que significa o mundo cardiovascular, especialmente depois do evento que tive há três anos [sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino do FC Porto que levou ao fim de carreira, em 2019]. Obviamente que teria preferido não o receber, isso significaria que não tinha sofrido aquele episódio, mas já que aconteceu, tive a oportunidade de conhecer muito mais do que envolve problemas cardiovasculares e tudo o que implica um possível ataque cardíaco. Deixas de ter medo, começas a ter mais informação e entendes que há muitas pessoas que se dedicam a ajudar-te e a prevenir todo este tipo de problemas que nos afetam".

Enfarte do miocárdio: "Eu tenho alergias e o meu episódio ocorreu no dia 1 de maio de 2019. Eu pensei que estava a ter dificuldade em respirar por causa da minha alergia à relva. Enquanto caí ao chão, estava à procura de oxigénio e percebi que não estava a conseguir. Eu estava a contorcer-me de dor e foi um choque quando o doutor me disse que estava a sofrer um enfarte do miocárdio. Não consegues distinguir o que se estava a passar na tua cabeça e a realidade. Especialmente porque estava a praticar desporto, era um atleta, tinha uma vida saudável e sentia-me forte. É surpreendente quando aquela dor no peito te atinge, faz-te contorcer e tu sentes que mal consegues respirar. É verdade que os doutores agiram muito rapidamente e, num curto espaço de tempo, passámos de estar na Cidade Desportiva do Porto, no Olival, até ao hospital, a CUF. Muito obrigado".

O que aprendeu com esse episódio? "Esta má experiência também me permitiu dar-lhe a volta, acabou com um desfecho positivo, comparado com o que poderia ter sido. Sinto que sou uma pessoa com muita sorte. O que tento transmitir às pessoas é que devem prevenir, que não devem negligenciar a sua saúde, que considero ser o nosso bem mais precioso. Também devem fazer "check-ins" habituais de todo o tipo, não só cardiovasculares, mas no geral.