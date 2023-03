Casillas defende De La Fuente: "No sábado, ninguém se lembrava de Luis Enrique"

Novo selecionador espanhol recebeu críticas após a derrota da Espanha frente à Escócia (0-2).

A Espanha, no segundo jogo de Luis de la Fuente no comando da seleção, perdeu na terça-feira por 0-2 frente à Escócia, na segunda jornada da qualificação para o Euro'2024.

Após a partida, o novo selecionador espanhol recebeu várias críticas nas redes sociais, levando Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto, a defendê-lo com uma publicação no Twitter.

"No sábado, a Espanha era leite. Íamos ganhar o quarto Europeu. Ninguém se lembrava de Luis Enrique. Hoje, o selecionador é uma ruína e Espanha é um desastre. Não se qualificam para o Euro. E acabámos de começar...", escreveu.

Luis de la Fuente estreou-se no sábado no comando da Espanha com uma vitória por 3-0 frente à Noruega, seguindo-se o desaire com os escoceses, que subiram à liderança do Grupo A de qualificação para o Euro'2024, com seis pontos.