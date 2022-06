Casillas aprova escolha de Di María: "Ángel com Chiesa, Vlahovic e Pogba? Que equipaço..."

Di María com a camisola da Argentina

Antigo guarda-redes do FC Porto partilhou balneário com o extremo no Real Madrid

Ángel Di María, de acordo com a Imprensa italiana, já deu o sim à Juventus e, Iker Casillas, antigo companheiro de equipa do argentino no Real Madrid, aprovou esta terça-feira a decisão do extremo.

"Grande movimento de Di María. Ángel com Chiesa, Vlahovic e Pogba? Que equipaço! Ele quer preparar-se bem para o Mundial", começou por reagir a lenda merengue e antigo guardião do FC Porto, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Casillas e Di María foram companheiros de equipa durante quatro temporadas, entre 2010 e 2014, e o antigo guarda-redes de 41 anos aproveitou para salientar o cuidado físico a que antigo extremo do Benfica se sujeita.

"É um tipo muito precavido e que sempre cuidou-se bastante fisicamente. Nunca sofreu lesões graves e penso que está numa grande forma. Aqui na Europa sempre jogou num nível alto, em grandes clubes. Di María vai trazer à Juve um novo passo, também porque em novembro há Mundial e está claro que ele procura uma equipa onde possa jogar com regularidade", analisou.

"Apesar de ter 34 anos, é um grande jogador. A idade pesa relativamente agora, mas as carreiras estão mais longas. Sem falar dos 44 anos do meu amigo Buffon, há outros exemplos de jogadores com mais de 30 anos que estão muito bem e jogam ao máximo nível. Basta pensar em Benzema e Modric", concluiu Casillas.

Recorde-se que Ángel Di María está prestes a abraçar um novo desafio na carreira, ao que tudo indica na Juventus, depois de uma etapa de sete temporadas no PSG.

Na carreira, o jogador conta ainda com passagens pelo Rosario Central, da Argentina, Benfica, Real Madrid e Manchester United.