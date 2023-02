Casemiro tem mais de 90% de sucesso em finais: os números do ex-FC Porto

Internacional brasileiro ajudou Manchester United a bater o Newcastle no jogo decisivo da taça da liga, em Wembley. Únicas derrotas aconteceram em 2018, com o Real Madrid, e em 2021, com o Brasil

Casemiro começa a ter números monstruosos em finais. O antigo jogador do FC Porto venceu mais uma neste último domingo, ajudando o Manchester United a bater o Newcastle, em Wembley, no encontro decisivo da taça da liga inglesa, confirmando um estatuto quase lendário nos jogos decisivos das competições.

Se nos cingirmos apenas ao futebol de clubes, o médio tem um aproveitamento de 94% em jogos decisivos, com a única derrota a surgir em 2018, quando o Real perdeu a Supertaça Europeia diante do Atlético de Madrid.

Os números baixam ligeiramente se tivermos em conta o futebol de seleções, uma vez que Casemiro estava em campo na derrota do Brasil diante da Argentina, no verão de 2021, na Copa América.

Recorde-se que o troféu ganho neste último domingo foi o primeiro do Manchester United desde a Liga Europa, em 2017, conquistada quando José Mourinho era o treinador do clube, diante do Ajax.