"Mourinho chamou-me ao quarto e pensei: 'mas se eu não fiz nada...'"

O médio Casemiro lembrou a estreia na equipa principal do Real Madrid e contou o que lhe disse José Mourinho.

Casemiro falou, em entrevista à revista Líbero, dos primeiros tempos no Real Madrid e, especialmente, de um episódio com José Mourinho, que marcou a sua estreia pela equipa principal.

"Toril chamou-me e disse-me: 'Casemiro, a equipa principal precisa de um jogador e vais treinar com eles'. Mas não sabia de nada porque quem decidia era Mourinho. Treinei muito bem e lembro-me que Mourinho estava com Karanka no campo de treino e então o Karanka disse: 'Olha aquele joga muito bem'. O Mourinho respondeu-lhe: 'sim sim, esse eu conheço, é o Casemiro. Já jogou no Brasil e jogou muito com o São Paulo'. Dizia aquilo para eu o ouvir", começou por contar o médio sobre o primeiro treino às ordens do treinador português.

Casemiro acabou por ser convocado para o jogo da 32.ª jornada, frente ao Bétis, e lembrou o dia em que José Mourinho o chamou ao quarto para falar com ele.

"No dia do jogo pensei que ia ter cinco minutos para me estrear ou que me ia cortar da convocatória no balneário. Mourinho dava a palestra antes de comer e então no pequeno-almoço disse-me: 'Casemiro, ao meu quarto'. Eu pensei: 'Mas se eu não fiz nada, o que quererá de mim...'. Entrei no quarto e disse-me: 'Casemiro eu conheço-te. Sei que tens mais de 100 jogos com o São Paulo...'. Vi um quadro e estava a titular. Aponta e diz-me: 'Vais ser titular'. Eu a titular? 'Sim, jogas muito, tu és muito bom. Tranquilo'", contou Casemiro.

Na época 2014/15, Casemiro esteve emprestado ao FC Porto e desde que voltou ao Real Madrid tem sido um dos jogadores mais importantes da equipa.