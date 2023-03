"Casemiro não foi uma contratação inteligente por parte do Manchester United"

Palavras de Gary Neville, antigo jogador dos red devils.

Casemiro foi uma das grandes contratações do Manchester United para 2022/23, mas Gary Nevilla, antigo jogador dos red devils, considera que a aquisição do médio internacional brasileiro "não foi inteligente".

"Eu acho que Ten Hag vai querer jovens, com fome, que ainda têm potencial de crescimento. Casemiro, obviamente, é um pouco o aposto disso, mas vemos Antony e Lisandro Martínez, que são jovens e com fome. Eu acho que esse é o tipo de jogador que ele vai querer no plantel. Casemiro por 60 ou 70 milhões de libras? E 20 milhões de salário por cinco anos é um investimento de 170 milhões de libras. É pesado. Não é uma contratação inteligente ou perspicaz quando olhamos de um ponto de vista geral", declarou, citado pelo imprensa inglesa.

Casemiro, 31 anos, teve, apesar de tudo, um grande impacto no Manchester United. Em 33 jogos já realizados, apontou cinco golos e fez outras tantas assistências. No fim de semana passado, apontou um dos golos no triunfo (2-0) frente ao Newcastle, para a final da Taça da Liga inglesa.