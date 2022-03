Casemiro: "Há poucos no mundo como ele, respira futebol..."

Declarações de Casemiro, médio do Real Madrid, em entrevista concedida ao jornal "As".

Há que contar com o Atlético na luta pela Liga dos Campeões, como disse Ancelotti há alguns meses? "O que Simeone fez com o Atlético merece o respeito de todas as pessoas do futebol. "El Cholo" transformou a equipa. Antes de chegar era um Atlético e agora, com "El Cholo", é outro, uma equipa que compete em La Liga e na Champions. Simeone tem o meu total respeito."

Acha que Mbappé ficou impressionado com o "novo" Santiago Bernabéu? Gostava de o ter como companheiro? "De certeza que o impressionou, porque me impressiona a mim que o vejo todos os dias. Mas o que impressionou mesmo foram os adeptos, que empurraram a equipa até ao final do jogo e foram importantíssimos no triunfo do Real Madrid sobre o PSG."

Rumores de que Mbappé e Haaland podem vir a ser reforços do Real Madrid na próxima janela do mercado de transferências: "Não são jogadores do Real Madrid e, portanto, não posso dizer muito mais. São jogadores top, de qualidade demonstrada. Vejo como jogam e os golos que fazem, ambos são grandes jogadores."

O que fez Carlo Ancelotti para ter a equipa no nível em que está? "Ancelotti é um senhor, um cavalheiro. Ele está no futebol há mais de quarenta anos e ganhou todo o respeito. Não só pelo que ganhou, sobre o que poderíamos falar durante um dia inteiro. Para mim, o melhor de Ancelotti é a sua ambição de querer ganhar. Carlo procura sempre a vitória. Além disso, taticamente, há poucos no mundo como ele. É um mestre. Mais, para mim, tem sido uma vantagem tê-lo como treinador, porque jogou como médio defensivo e eu pergunto-lhe constantemente sobre as situações do jogo. Ele ajuda-me muito. Ancelotti respira futebol."